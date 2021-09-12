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Шахматные турниры

Карякин победил Карлсена на шахматном супертурнире в Ставангере

Ян Непомнящий в классической партии сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом, а в армагеддоне оказался сильнее
Магнус Карлсен и Сергей Карякин EPA/JAVIER ZORILLA
Описание
Магнус Карлсен и Сергей Карякин
© EPA/JAVIER ZORILLA

ТАСС, 12 сентября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами победил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре шахматного супертурнира в норвежском Ставангере.

Россиянин Ян Непомнящий в классической партии сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом, а в армагеддоне оказался сильнее. Француз Алиреза Фируджа белыми победил норвежца Арьяна Тари.

Турнирную таблицу возглавляет Раппорт (9,5 очка), вторым идет Непомнящий (8,5), третьим - Карякин (7), четвертым - Карлсен (6), пятым - Фируджа (6), шестым - Тари (3).

Турнир проходит с 7 по 17 сентября в два круга с участием шести шахматистов. Впервые соревнования в Ставангере состоялись в 2013 году. В турнире побеждали Карякин (2013, 2014), болгарин Веселин Топалов (2015), Карлсен (2016, 2019, 2020), армянин Левон Аронян (2017) и Фабиано Каруана из США (2018).

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