Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP, Рублев вошел в топ-5

ТАСС, 13 сентября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с седьмого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
На прошедшем Открытом чемпионате США Рублев дошел до третьего круга, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.
Победитель турнира россиянин Даниил Медведев сохранил второе место. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, уступивший Медведеву в финале со счетом 4:6, 4:6, 4:6.
Рейтинг ATP от 13 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 780;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 760;
5 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 130;
6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 815;
7 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 5 173;
8 (6). Доминик Тим (Австрия) - 4 995;
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 3 765;
10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 440...
25 (25). Аслан Карацев (Россия) - 2 074...
27 (28) Карен Хачанов (Россия) - 1 965.