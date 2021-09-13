Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP, Рублев вошел в топ-5

ТАСС, 13 сентября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с седьмого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

На прошедшем Открытом чемпионате США Рублев дошел до третьего круга, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

Победитель турнира россиянин Даниил Медведев сохранил второе место. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, уступивший Медведеву в финале со счетом 4:6, 4:6, 4:6.

Рейтинг ATP от 13 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 780;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 760;

5 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 130;

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 815;

7 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 5 173;

8 (6). Доминик Тим (Австрия) - 4 995;

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 3 765;

10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 440...

25 (25). Аслан Карацев (Россия) - 2 074...

27 (28) Карен Хачанов (Россия) - 1 965.