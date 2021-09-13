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КХЛ

Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги

Совет директоров организации покинули председатель наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков и советник председателя наблюдательного совета московского "Спартака" Алексей Жамнов
Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко единогласно переизбран на должность председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Состав совета директоров КХЛ покинули председатель наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков и советник председателя наблюдательного совета московского "Спартака" Алексей Жамнов. Их места заняли генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко и председатель наблюдательного совета "Спартака" Олег Усачев.

Теги
Тимченко, Геннадий НиколаевичКХЛ