Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко единогласно переизбран на должность председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Состав совета директоров КХЛ покинули председатель наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков и советник председателя наблюдательного совета московского "Спартака" Алексей Жамнов. Их места заняли генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко и председатель наблюдательного совета "Спартака" Олег Усачев.