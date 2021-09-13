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Футбол в России

РФС: судья ошибочно удалил футболиста "Крыльев Советов" Ежова в матче с "Уфой"

Встреча чемпионата России состоялась в Уфе 26 августа и завершилась победой самарской команды со счетом 2:1

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) установила, что арбитр Владислав Безбородов допустил ошибку, удалив футболиста самарских "Крыльев Советов" Романа Ежова в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ежов был удален на 56-й минуте встречи, которая состоялась в Уфе 26 августа. Матч завершился победой "Крыльев Советов" со счетом 2:1.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка соперника не повлияла на возможность нападающего продолжить движение в направлении ворот и нанести удар по ним", - говорится в сообщении.

После семи туров "Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. "Уфа" идет на 13-й строчке, также имея четыре очка после семи встреч.

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