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КХЛ

Континентальная хоккейная лига распределит 505 млн рублей между клубами

По итогам прошлого сезона обладателем Кубка Гагарина стал омский "Авангард", который получил порядка 63 млн рублей
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) по итогам прошлого сезона распределит 505 млн рублей между клубами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров КХЛ сообщил президент лиги Алексей Морозов.

Победителем Кубка Гагарина 2021 года стал омский "Авангард", в финальной серии обыгравший московский ЦСКА со счетом 4-2 в серии.

"Распределять будем 505 млн между клубами, самый топовый - "Авангард" - получит порядка 63 млн рублей на развитие своей школы, академии и команды", - сказал Морозов.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2021/22 стартовал 1 сентября.

Теги
Морозов, Алексей АлексеевичКХЛ
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