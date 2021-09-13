Континентальная хоккейная лига распределит 505 млн рублей между клубами

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) по итогам прошлого сезона распределит 505 млн рублей между клубами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров КХЛ сообщил президент лиги Алексей Морозов.

Победителем Кубка Гагарина 2021 года стал омский "Авангард", в финальной серии обыгравший московский ЦСКА со счетом 4-2 в серии.

"Распределять будем 505 млн между клубами, самый топовый - "Авангард" - получит порядка 63 млн рублей на развитие своей школы, академии и команды", - сказал Морозов.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2021/22 стартовал 1 сентября.