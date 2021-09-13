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КХЛ

КХЛ и ФХР согласовали продление договора на проведение чемпионата России до 2025 года

Лига была образована в 2008 году и с тех пор получила права на проведение чемпионата России
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) согласовала с Федерацией хоккея России (ФХР) продление договора делегирования прав на проведение чемпионата России до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

КХЛ была образована в 2008 году и с тех пор получила права на проведение чемпионата России.

"КХЛ и ФХР согласовали продление договора делегирования прав на проведение чемпионата России на следующие четыре сезона - до 30 апреля 2025 года. Размер вознаграждения ФХР за делегированные права увеличен в связи с инфляцией", - говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Победитель плей-офф КХЛ получает главный приз - Кубок Гагарина. Награждение чемпиона и призеров чемпионата России проводятся ФХР. Турнирная таблица чемпионата России формируется только с участием российских команд лиги.

Также КХЛ продолжит целевое финансирование программ ФХР, направленное на развитие детского хоккея.

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