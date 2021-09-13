Путин поздравил с днем рождения бронзового призера Паралимпиады Степаниду Артахинову

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с медалистами Паралимпийских игр в Токио в Кремле поздравил с днем рождения лучницу Степаниду Артахинову.

"Отмечу блестящий успех наших атлетов в турнире смешанных команд по стрельбе из лука, где наши ребята взяли золото и бронзу. Кстати говоря, бронзовый призер Степанида Артахинова сегодня отмечает день рождения, поздравим ее с этим событием", - сказал Путин.

Он также оценил успехи российских паралимпийцев в плавании, легкой атлетике, велогонке, фехтовании, настольном теннисе, воллейболе, тхэквондо, гребле на байдарках, бочче, дзюдо, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе.

"Бронза - она ничем не отличается от золота. Хочу это обязательно отметить: паралимпийцы - потрясающие, удивительные люди вне зависимости от того, на какую ступень пьедестала они поднялись, показали рекордные или даже не самые высокие результаты. Никакими наградами и регалиями вас не оценить, каждый, хочу это подчеркнуть, без всякого преувеличения гордость страны, достояние всего нашего общества", - добавил президент.

Глава государства отметил, что многие из российских паралимпийцев выросли в сложных жизненных обстоятельствах и шли к своим победам, преодолевая многочисленные трудности. "Всегда с вами рядом были ваши замечательные тренеры и наставники. Их самоотверженный труд заслужил самого глубокого уважения, благодарности", - подчеркнул Путин. Он также направил "особо теплые слова" семьям паралимпийцев.