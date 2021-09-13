Южный: Медведев созрел для статуса первой ракетки мира

ТАСС, 13 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев готов стать лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение высказал двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный в интервью газете "Спорт-Экспресс".

В воскресенье Медведев обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в финале Открытого чемпионата США и впервые стал победителем турнира Большого шлема.

"Не хотел бы делать голословные заявления, но если вы посмотрите все результаты Даниила за последнее время, то сами придете к очевидным выводам. Скажу так, он созрел для того, чтобы стать первой ракеткой мира, но сможет ли этого достигнуть, трудно сказать. По уровню игры и результатам потенциально это один из главных претендентов на первую строчку рейтинга", - сказал Южный.

Медведеву 25 лет, на счету российского спортсмена 13 титулов под эгидой ATP. До победы на US Open его высшим достижением на турнирах Большого шлема был выход в финал Открытых чемпионатов США и Австралии, в прошлом году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата США, в финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.