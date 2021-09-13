Муталибова рекомендовали на пост главного тренера женской сборной России по боксу

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тренерский совет Федерации бокса России порекомендовал Альберта Муталибова на пост нового главного тренера женской сборной страны. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

В понедельник Щекутьев сообщил ТАСС об уходе с поста главного тренера команды Ивана Шидловского.

"Альберт Муталибов рекомендован на пост главного тренера женской сборной. Его должен будет утвердить исполком 27 сентября", - сказал Щекутьев.

Муталибов является заслуженным тренером России, ему 48 лет. Он входит в тренерский штаб национальной команды.