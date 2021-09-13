Вратарь Загидулин вернулся в КХЛ и подписал контракт с "Металлургом"

ТАСС, 13 сентября. Магнитогорский клуб "Металлург", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал контракт с голкипером Артемом Загидулиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона. В составе "Металлурга" выступают вратари Василий Кошечкин, Юхо Олкинуора и Глеб Моисеев.

Загидулин с 2012 года выступал за молодежную команду из Магнитогорска "Стальные Лисы". За "Металлург" голкипер играл с 2015 по 2016 год, а также в сезоне-2018/19, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в 2016 году. Перед сезоном-2020/21 игрок перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", за который провел один матч, вратарь преимущественно играл за фарм-клуб "Калгари", выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В составе "Стоктона" он провел шесть матчей, в которых клуб одержал три победы, процент отраженных бросков составил 91,1%.