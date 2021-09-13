Комментатор Денис Казанский покинул "Матч ТВ"

"Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге - большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило, хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне", - отметил Казанский.

"Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет, - призвал он. - Это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями. Да, так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но, как пишут в титрах перед началом фильма, любое сходство с реальными событиями случайно".

Ранее телеканал покинул комментатор Нобель Арустамян.

Казанскому 42 года, на "Матч ТВ" он работал с момента основания в 2015 году, специализируется на футболе и хоккее. Начинал карьеру на липецком телеканале ТВК, с 2005 по 2015 год был одним из комментаторов и телеведущих "НТВ Плюс".