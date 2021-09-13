СМИ: прерванный из-за беспорядков матч "Ницца" - "Марсель" будет переигран 27 октября

ТАСС, 13 сентября. Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем", который прервали из-за беспорядков с участием болельщиков и игроков, будет переигран 27 октября. Об этом сообщает телеканал RMC.

Ранее RMC сообщал, что переигровка состоится на нейтральном поле. Город, в котором пройдет встреча, пока не называется.

Матч проходил 22 августа на стадионе в Ницце. В концовке встречи сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов, после чего матч был прерван, спустя час руководство французской лиги и местные власти приняли решение доиграть встречу, однако гостевая команда не вышла на поле. В итоге сразу после возобновления игры арбитр дал финальный свисток.

Беспорядки спровоцировал полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Один из болельщиков попал в него бутылкой, когда игрок исполнял угловой удар. Футболист бросил предмет в толпу, после чего болельщики прорвались на поле. По информации телеканала RMC, три футболиста "Марселя" получили травмы, среди них Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес. Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу "Ниццы".

"Ницца" занимает четвертое место в чемпионате Франции, команда набрала девять очков в четырех матчах. "Марсель" занимает третье место и опережает "Ниццу" на одно очко при одинаковом количестве сыгранных матчей.