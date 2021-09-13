Футболисты "Ростова" Мамаев и Байрамян не сыграют с "Краснодаром" из-за травм

ТАСС, 13 сентября. Полузащитники футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев, Хорен Байрамян и защитник Игорь Калинин пропустят матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" из-за травм. Об этом заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" главный тренер ростовчан Юрий Семин.

"Они травмированы", - ответил Семин на вопрос об отсутствии игроков в заявке на матч.

Встреча седьмого тура чемпионата России пройдет в понедельник, начало 19:30 мск. После шести сыгранных матчей "Ростов" с 5 очками располагается на 14-й строчке таблицы, "Краснодар" идет девятым с 9 очками в активе.