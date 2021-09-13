Медведев заявил, что хочет опередить Джоковича и стать первой ракеткой мира

ТАСС, 13 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев будет стараться занять первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

В воскресенье Медведев обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в финале Открытого чемпионата США и впервые стал победителем турнира Большого шлема.

"Рейтинг АТР - такая вещь, что чем больше выигрываешь больших турниров, тем больше шанс когда-то достигнуть первой строчки. Новак выиграл в этом году три турнира Большого шлема, я - всего один, поэтому в этом году его не догнать даже математически. Но надеюсь, что смогу показывать хорошие результаты и когда-то добиться этого", - сказал Медведев.

Медведеву 25 лет, на счету российского спортсмена 13 титулов под эгидой ATP. До победы на US Open его высшим достижением на турнирах Большого шлема был выход в финал Открытых чемпионатов США и Австралии, в прошлом году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата США, в финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

На данный момент Медведев идет вторым в мировом рейтинге с 10 780 очками в активе, на счету Джоковича 12 133.