Даниил Медведев заявил о желании выступить на теннисных турнирах в Москве и Петербурге

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев хочет принять участие в конце сезона в "ВТБ Кубке Кремля" и турнире в Санкт-Петербурге, но это будет зависеть от его выступления в Индиан-Уэллсе. Об этом он рассказал журналистам.

Московский "ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 18 по 24 октября, турнир в Петербурге - с 25 по 31 октября. Соревнования в Индиан-Уэллсе состоятся с 7 по 17 октября.

"Все будет зависеть от Индиан-Уэллса, это важный турнир, - сказал Медведев. - Я бы сыграл и в Москве, и в Петербурге, одна из целей на карьеру - выиграть турнир в Москве. Но обещать я ничего не могу сейчас".

В воскресенье вторая ракетка мира Медведев в финале Открытого чемпионата США обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал победителем турнира Большого шлема.