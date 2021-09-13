Семак рассказал, какие футболисты "Зенита" не сыграют с "Челси" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев и Деян Ловрен не прилетели на матч Лиги чемпионов против английского "Челси". Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и действующим победителем турнира "Челси" пройдет во вторник в Лондоне, начало - 22:00 мск.

"Вильмар Барриос пока не прилетел, он не может прилететь по действующему законодательству и коронавирусным ограничениям. Оздоев, Караваев и Ловрен - это три игрока, которые не помогут нам завтра точно. По Барриосу шанс есть, есть постановление, которое позволяет определенной категории граждан завтра после 4 утра пересекать границу. Надеемся, что Барриос ближе к обеду прилетит и примет участие в матче", - сказал Семак.

Также "Зенит" на групповом этапе сыграет с итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё".