Слуцкий: Марио Фернандес является сверхигроком с огромной самоотдачей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, который объявил о завершении выступлений за сборную России, является футболистом высочайшего класса с огромной самоотдачей. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский "Рубин".

В понедельник Фернандес объявил о завершении выступлений за сборную России. 30-летний защитник объяснил свое решение тем, что хочет сконцентрироваться на игре за клуб.

"Я недавно виделся с Марио, мы с ним мило общались на смеси русского, португальского и языке жестов, который он освоил в совершенстве, - сказал Слуцкий. - Он мне сказал, что действительно очень устал. Все-таки это тяжело, он играет в очень энергозатратный футбол. У него была куча сотрясений и переломов, то есть это сверхигрок с огромной самоотдачей".

"Мы должны уважать его решение. Я думаю, что он благодарен нашей стране, в частности национальной сборной, за возможности, и мы должны сказать ему огромное спасибо, поблагодарить и пожелать удачи", - добавил Слуцкий.

Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив пять голов.