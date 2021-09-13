Карякин победил Непомнящего на шахматном супертурнире в Ставангере

ТАСС, 13 сентября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин в армагеддоне белыми фигурами победил соотечественника Яна Непомнящего в шестом туре шахматного супертурнира в норвежском Ставангере.

Классическая партия завершилась вничью. Норвежец Магнус Карлсен в классической партии обыграл белыми Алирезу Фируджу из Франции, венгр Рихард Раппорт белыми победил норвежца Арьяна Тари.

Турнирную таблицу возглавляет Раппорт (12,5 очка), вторым идет Непомнящий (9,5), третьим - Карлсен (9), четвертым - Карякин (8,5), пятым - Фируджа (6), шестым - Тари (3).

Турнир проходит с 7 по 17 сентября в два круга с участием шести шахматистов. Впервые соревнования в Ставангере состоялись в 2013 году. В турнире побеждали Карякин (2013, 2014), болгарин Веселин Топалов (2015), Карлсен (2016, 2019, 2020), армянин Левон Аронян (2017) и Фабиано Каруана из США (2018).