Игнатьев: частые переезды со стадиона на стадион плохо сказываются на игре "Рубина"

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Частая смена домашнего стадиона казанского футбольного клуба "Рубин" плохо сказывается на игре команды из-за того, что на аренах разное покрытие поля. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Рубина" Иван Игнатьев.

Сентябрьские матчи "Рубин" проводит на стадионе "Центральный", а не на "Ак Барс Арене", поле которой готовят к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии (8 октября).

"В целом из-за того, что мы так часто меняем покрытия - на "Центральном" газон мягкий, на "Ак Барс Арене" травы наоборот мало, а на базе у нас совсем другое поле, - для спортсменов это не хорошо, - сказал Игнатьев. - Но приходится в таких условиях работать. Жаловаться грех, потому что где-то вообще нет нормальных полей".

Он добавил, что играть можно на любом поле, все зависит от того, как играть.

8 августа главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона. В итоге было принято решение больше не проводить на поле стадиона нематчевые мероприятия, такие как свадьбы, фестивали и концерты.