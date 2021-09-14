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Легкоатлетка Ласицкене во время отпуска в Сочи намерена посетить этап "Формулы-1"

Этап "Формулы-1" пройдет с 24 по 26 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мария Ласицкене, выигравшая в начале августа олимпийское золото в прыжках в высоту, намерена во время своего сентябрьского отпуска посетить этап "Формулы-1" в Сочи. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

"Отлично понимаю, насколько это масштабное мероприятие, в котором принимает участие большое количество звезд. Классно быть свидетелем этого спортивного действа, увидеть все хотя бы одним глазком и быть в эпицентре событий этого профессионального спорта, которым интересуются миллионы болельщиков. Тем более гонки проходят в России. Эту возможность я никак не могу упустить", - сказала Ласицкене, получившая от организаторов приглашение посетить с мужем российский этап "Формулы-1".

Гран-при России пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.

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Гран-при РоссииЛетние олимпийские виды спортаЛасицкене, Мария Александровна
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