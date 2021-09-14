Ласицкене ждет помощи от Минспорта и МИДа в получении визы на чемпионат мира в США

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене встревожена тем, что получение американских въездных виз российскими гражданами в настоящее время сопряжено с большими проблемами, из-за чего она не может в обычном порядке получить этот документ, чтобы в июле 2022 года принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике. Об этом Ласицкене рассказала в интервью ТАСС.

Летнее мировое первенство пройдет в американском Юджине с 15 по 24 июля 2022 года. В прошлом месяце в том же городе состоялся этап Бриллиантовой лиги, на который из-за отсутствия американских виз не смогли приехать россиянки Ласицкене и Анжелика Сидорова, действующая чемпионка мира в прыжках с шестом.

"Тревога однозначно присутствует, - призналась Ласицкене. - Но мы хотим намного раньше начать готовиться к этому старту и заняться в том числе визовыми вопросами. Намерена обратить внимание ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики - прим. ТАСС), Минспорта и МИДа на это, все-таки на этот раз в Юджине пройдет не какой-то там коммерческий турнир. Пропускать чемпионат мира мне точно не хочется, и мы рассчитываем на реальную помощь, а не просто на заявления в СМИ".

"Поэтому нужно искать любые способы получения визы, в том числе в другой стране. Но надеюсь, что нам удастся решить этот вопрос, не выезжая из России. В прошлые годы всеми этими вопросами мы всегда занимались сами. Но сейчас, к сожалению, получение визы самостоятельно невозможно, и не наша вина в том, что так все случилось", - добавила собеседница ТАСС.

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил 6 сентября на заседании штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм, что его ведомство в настоящее время сталкивается с серьезными трудностями при получении американских виз для отечественных спортсменов для участия в соревнованиях, которые запланированы в США.

В апреле посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Там пояснили, что сокращение услуг необходимо в связи с решением властей РФ запретить диппредставительству нанимать на работу иностранцев. Позднее начало исполнения этого решения отложили до 16 июля.