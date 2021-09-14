Более 1 000 человек примут участие в праздновании Дня студенческого спорта в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Международный день студенческого спорта, который пройдет в Екатеринбурге на объектах Уральского федерального университета (УрФУ), соберет более 1 тыс. человек. Они будут соревноваться в 13 видах спорта, сообщили в пресс-службе вуза во вторник.

"Екатеринбург станет центральной площадкой празднования Международного дня студенческого спорта в России - 17-20 сентября на спортивных объектах Уральского федерального университета состоится всероссийский студенческий фестиваль. Более 1 000 студентов-спортсменов России будут соревноваться по 13 видам спорта. Проведение соревнований обеспечат порядка 150 добровольцев, прошедших обучение в волонтерском центре УрФУ", - говорится в сообщении.

Спортивное мероприятие будет посвящено Универсиаде-2023, таким образом в очередной раз будут протестированы площадки, где пройдут Игры.

За время фестиваля пройдут соревнования по пилонному спорту, воздушно-силовой атлетике, спортивной гимнастике, американскому футболу, женскому баскетболу, стритболу, регби, эстетической гимнастике и другим видам спорта.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.