Умер бронзовый призер Олимпийских игр по хоккею Ладислав Лубина

ТАСС, 14 сентября. Обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 1992 года в составе сборной Чехословакии по хоккею Ладислав Лубина умер на 55-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Динамо" из Пардубице.

О причинах смерти Лубины не сообщается.

Помимо бронзы Игр в активе Лубины три бронзовые медали чемпионатов мира (1990, 1992, 1998). Он дважды становился серебряным призером молодежных чемпионатов мира (1985, 1987). В 1991 году он стал лучшим снайпером чемпионата Чехословакии, забросив 41 шайбу. В 1985 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 216-м номером клубом "Миннесота Норт Старз" (ныне - "Даллас").