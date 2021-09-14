Всероссийские соревнования по лыжным гонкам в Тюмени пройдут без зрителей из-за пандемии

ТАСС, 14 сентября. Болельщики не смогут посетить всероссийские соревнования по лыжным гонкам, которые пройдут с 14 по 17 сентября в Тюмени, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Будет организована онлайн-трансляция с площадки мероприятия, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области.

"В связи с действующими на территории Тюменской области ограничениями соревнования проводятся без зрителей. Запланирована интернет-трансляция, ссылка на которую будет опубликована на официальном сайте ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

Соревнования состоятся на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". В них примут участие порядка 180 спортсменов сборных команд регионов России, в том числе и члены российской сборной по лыжным гонкам.

Спортсмены будут соревноваться в спринте классическим стилем, гонке с раздельного старта и гонке преследования. Соревнования посетит президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.