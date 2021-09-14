Зобнин: для "Спартака" важно стартовать в Лиге Европы с победы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Для московского футбольного клуба "Спартак" важно начать выступление в Лиге Европы с победы в первом матче группового этапа в Москве. Такое мнение высказал полузащитник столичной команды Роман Зобнин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Спартак" выступает в группе С вместе с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". Первый матч клуб проведет в Москве 15 сентября против "Легии".

"Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую. "Наполи" и "Лестер" - это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. "Легия" - тоже не подарок: многократный чемпион Польши", - сказал Зобнин.

"У нас накопилось много проблем, и сейчас каждый матч нужно воспринимать как возможность исправить положение. Это касается как чемпионата России, так и Лиги Европы. Очень важно успешно начать путь в турнире и победить дома, при своих болельщиках", - добавил футболист.