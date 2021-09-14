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Лига чемпионов

Капелло: "Зениту" будет невероятно сложно зацепиться за результат в игре против "Челси"

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник в Лондоне

ТАСС, 14 сентября. Петербургскому "Зениту" в матче группового этапа Лиги чемпионов против лондонского "Челси" придется слишком сложно. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Зенит" сыграет с "Челси" в Лондоне во вторник, начало матча - в 22:00 мск.

"Это будет очень тяжелый матч для "Зенита". Я смотрел последнюю игру "Челси" в чемпионате Англии, они сейчас действительно очень сильны, очень тяжело забивать в их ворота. Думаю, здесь без шансов для "Зенита", слишком сложно. Я надеюсь, если "Зенит" сыграет очень хорошо в этой встрече, за какой-то результат цепляться возможно, но это все равно будет невероятно сложно", - сказал Капелло.

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