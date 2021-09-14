Промес: "Спартаку" важно завоевать три очка в первой игре в Лиге Европы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" важно одержать победу в матче первого тура Лиги Европы против польской "Легии". Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник красно-белых Квинси Промес.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Легией" состоится в среду.

"Насколько я знаю, "Легия" была чемпионом в прошлом сезоне, но сейчас у них сложный старт. Тем не менее она играет в Лиге Европы. Я не считаю, что наша задача занять третье место, кто выиграет, тоже говорить не хочу. Важно взять три очка в игре", - сказал Промес.

Помимо "Спартака" и "Легии" в группе С выступают английский "Лестер" и итальянский "Наполи". Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Великобритании и начнется в 22:00 мск.