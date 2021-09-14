СМИ: полиция задержала болельщика на "Формуле-1", перепутав его с главарем мафии

ТАСС, 14 сентября. Болельщик из Великобритании был задержан на Гран-при "Формулы-1" в Нидерландах после того, как полиция ошибочно приняла его за главаря мафии. Об этом сообщает портал Motor Sport Week.

По информации источника, мужчину зовут Марк, ему 54 года, он проживает в Ливерпуле и приехал на Гран-при со своим сыном. Полиция задержала болельщика, когда он ужинал с сыном в ресторане в Гааге. После выяснения обстоятельств он был отпущен.

Сообщается, что мужчину перепутали с главарем итальянской мафии Мессиной Денаро, который был приговорен к пожизненному заключению в 1993 году за организацию взрывов, унесших жизни 10 человек. 19 лет назад Денаро совершил побег из тюрьмы и до сих пор находится в международном розыске.