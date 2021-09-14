Витория: все футболисты "Спартака" готовы к игре с "Легией", кроме Маслова и Мелкадзе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все футболисты московского "Спартака", за исключением защитника Павла Маслова и нападающего Георгия Мелкадзе, готовы к матчу первого тура Лиги Европы против польской "Легии". Об этом на пресс-конфереции заявил главный тренер "Спартака" Руй Витория.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Легией" состоится в среду. Встреча пройдет в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 17:30 мск.

"Нет травм перед матчем с "Легией", все готовы, за исключением тех, кто проходит восстановление - [Павел] Маслов и [Георгий] Мелкадзе", - сказал Витория.

Маслов в августе перенес операцию по восстановлению четырехглавых мышц бедра, футболист не сможет играть в течение пяти месяцев. Мелкадзе восстанавливается от стрессового повреждения, в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие только в матче первого тура против казанского "Рубина" (0:1).

Помимо "Спартака" и "Легии" в группе С выступают английский "Лестер" и итальянский "Наполи". Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Великобритании и начнется в 22:00 мск.