Тренер "Легии" не обсуждал с Черчесовым предстоящий матч Лиги Европы со "Спартаком"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер польской "Легии" Чеслав Михневич и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов встречались в Москве, но не обсуждали предстоящий матч первого тура Лиги Европы с московским "Спартаком". Об этом Михневич рассказал на пресс-конференции.

Черчесов возглавлял "Легию" с 2015 по 2016 год, Михневич тренирует варшавскую команду с 2020 года.

"Мы имели удовольствие увидеться с господином Черчесовым, мы знакомы с ним давно. Он высказывал желание повидаться с нами в гостинице, надеюсь, что получится встретиться после матча. Если не получится, то найдем другое время", - сказал Михневич.

"Подсказывал ли он, как победить "Спартак"? Черчесов 10 лет выступал за "Спартак", я думаю, что он с удовольствием посмотрит завтрашнюю игру, но на встрече мы не обсуждали матч, потому что мы собирались на пресс-конференцию, а у него была встреча с президентом нашего клуба", - добавил специалист.

Матч между "Спартаком" и "Легией" состоится в среду. Встреча пройдет в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 17:30 мск. Помимо "Спартака" и "Легии" в группе С выступают английский "Лестер" и итальянский "Наполи". Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.