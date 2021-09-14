В Британии считают, что матч против "Зенита" не будет легким для "Челси"

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" не будет легким соперником для английского "Челси", который встретится с ним во вторник в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. С такими оценками выступают обозреватели британских СМИ и футбольных медиапорталов.

"Впереди у "Челси" - попытки защитить титул победителей Лиги чемпионов, и нет лучшего способа начать этот путь, чем победить в домашнем матче. Противостоять клубу будет "Зенит" из Санкт-Петербурга - отнюдь не проходной соперник. Это лучший клуб в Российской премьер-лиге и победитель национального чемпионата сезона-2020/2021", - отмечает футбольный портал Sbnation.com, называющий российский клуб "сильным противником" для англичан.

При этом британские букмекеры считают "Челси" явным фаворитом матча. Ставки на победу подопечных Сергея Семака принимаются на родине футбола с коэффициентом 16/1, таким образом, вероятность победы "Зенита" оценивается менее, чем в 6%. Шансы на ничью букмекеры считают равными 15% (11/2), а на победу хозяев - превышающими 80% (1/6). При этом шансы на то, что "Челси" обыграет россиян всухую, букмекеры оценивают меньше, чем в 60% (4/6).

"Действующие чемпионы будут беспощадны, защищая свой титул, а на домашнем стадионе они будут выступать особенно хорошо. "Зенит" будет достойно бороться, но в конечном итоге "Челси" победит", - предсказывает газета "Индепендент".

"Ни в коем случае нельзя недооценивать "Зенит". Ему нет равных в Российской премьер-лиге, но в матче на "Стэмфорд бридж" он будет выступать в совсем другой весовой категории, и преимущество не на его стороне", - отмечает постоянный автор фанатского портала "Челси" Theprideoflondon.com, также предрекая хозяевам победу над гостями со счетом 3:1.

Трудный выбор Тухеля

"Дейли экспресс" отмечает, что матч против "Зенита" даст возможность новому главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю шанс выпустить на поле не имеющих большой игровой практики футболистов, с переизбытком которых клуб столкнулся после летнего периода трансферов. В общей сложности в распоряжении Тухеля сейчас 42 опытных игрока, что затрудняет тренировочный процесс и определение составов перед матчами. Издание указывает, что немецкий специалист рискует повторить ошибки своего предшественника Фрэнка Лэмпарда, который, по данным британских газет, мог месяцами не разговаривать с некоторыми игроками из раздутого состава клуба, которые чувствовали себя обойденными вниманием.

"Оба клуба остаются непобежденными в национальных чемпионатах, но никогда раньше не встречались друг с другом, что делает возвращение европейского турнира еще более интригующим. "Синим" (неофициальное название "Челси" - прим. ТАСС) приходится учитывать отсутствие Н'Голо Канте и Кристиана Пулишича, но в клубе предостаточно талантливых игроков на замену", - пишет издание.

"Зенит" сыграет с "Челси" в Лондоне во вторник на стадионе "Стэмфорд бридж", начало матча - в 22:00 мск.