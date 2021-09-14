В Госдуме прокомментировали возможную отмену лимита на легионеров в российском футболе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбол должен вкладывать средства в развитие школ и подготовку тренеров, а не в легионеров. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Ранее Российский футбольный союз предложил отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. 10 сентября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин раскритиковал инициативу, отметив, что российская сборная по футболу не играла на Олимпийских играх с 1988 года.

"На совещании Совета по физкультуре и спорту вновь была поднята тема отмены лимита на легионеров. Наша позиция в данном вопросе неизменна - следует прикладывать усилия и вкладывать средства в подготовку спортивной смены, а не в приобретение иностранных футболистов, - подчеркнул Пайкин. - Только так мы сможем сформировать команду, которая будет показывать достойный футбол на международных соревнованиях и выступит после долгого перерыва на Олимпийских играх".

"Отмена лимита легионеров - это попытка сделать зрелищным футбол сегодня. Кстати, никто не гарантирует, что попытка увенчается успехом. Кто сказал, что народ пойдет на матч бразильцев с итальянцами, которую будут выдавать за российский футбол?" - добавил он.

"Мы же предлагаем смотреть на перспективу, сделав упор на развитие детско-юношеского спорта вообще и футбола в частности. А это значит, что нужно открывать как можно больше футбольных школ, заботиться об их техническом перевооружении, готовить и растить тренеров. Только этот комплекс мер сегодня даст нам шанс обрести красивый футбол завтра", - заключил Пайкин.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.