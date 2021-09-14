Главу Единой лиги ВТБ Кущенко наградили орденом Александра Невского

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении президента баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко орденом Александра Невского. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Кущенко удостоен данной награды за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Кущенко 60 лет, он возглавляет Единую лигу ВТБ с июня 2014 года. До этого он занимал должность президента пермского баскетбольного клуба "Урал-Грейт", посты генерального директора и президента московского ЦСКА, с 2009 по 2014 год работал генеральным директором Союза биатлонистов России.

Военный орден Александра Невского - советская награда времен Великой Отечественной войны. Орден учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1942 году для награждения командного состава Красной Армии за личную отвагу, мужество и храбрость, умелое командование подразделением или частью, обеспечившее успех боя. За подвиги и заслуги в период войны орденом были награждены более 40 тыс. человек. Аналогичный орден существовал в наградной системе Российской империи, с 2010 года крест на красной ленте вновь вручается в Российской Федерации.