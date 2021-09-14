"Фейенорд" сыграл вничью с "Маккаби" из Хайфы в стартовом матче Лиги конференций

ТАСС, 14 сентября. Нидерландский футбольный клуб "Фейенорд" со счетом 0:0 сыграл вничью с израильским "Маккаби" из Хайфы в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе "Сэмми Офер" в Хайфе.

В стартовом составе нидерландской команды вышел полузащитник Гус Тил, который арендован у московского "Спартака". Прошлый сезон он провел в аренде в германском "Фрайбурге". Полузащитник перешел в "Спартак" в августе 2019 года из нидерландского АЗ. Всего в составе красно-белых он провел 24 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.

"Маккаби" из Хайфы в прошлом сезоне впервые за 10 лет стал чемпионом страны, тем самым попав в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, в котором он уступил в двухматчевом противостоянии казахстанскому "Кайрату". Это поражение отправило израильский клуб в квалификацию Лиги конференций, из которого позже клуб пробился в основной турнир.

"Фейенорд" также попал в основной турнир через квалификацию, заняв пятую строчку в чемпионате Нидерландов в сезоне-2020/21. Команды выступают в квартете E вместе с германским "Унионом" и чешской "Славией", матч между которыми состоится в четверг. Во втором туре "Фейенорд" примет "Славию" 30 сентября, в этот же день "Маккаби" на выезде сыграет с "Унионом".

В другом матче игрового дня в группе А израильский "Маккаби" из Тель-Авива разгромил армянский "Алашкерт" из Еревана со счетом 4:1. Клуб из Еревана тренирует российский специалист Александр Григорян, который известен по работе во множестве мужских и женских клубов. На мужском уровне Григорян тренировал подмосковные "Химки", "СКА-Хабаровск", владивостокскую "Луч-Энергию", "Тосно" из Ленинградской области, махачкалинский "Анжи", московский "Арарат", "Тамбов" и армянский "Урарту". На женском уровне работал в воронежской "Энергии", тольяттинской "Ладе", подмосковной "Надежде", пермской "Звезде-2005", московском ЦСКА.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. "Сочи" и казанский "Рубин" вылетели по итогам третьего раунда квалификации. Финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.