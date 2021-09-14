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Лига чемпионов

Роналду повторил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов

Теперь у него и Икера Касильяса по 177 игр в главном еврокубке
Криштиану Роналду EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 14 сентября. Португальский футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов.

Во вторник 36-летний форвард вышел на поле в стартовом составе в гостевом матче первого тура группового этапа против швейцарского "Янг Бойз", эта игра стала для него в Лиге чемпионов 177-й. Роналду открыл счет на 13-й минуте, забив свой 135-й гол в турнире. По этому показателю он является единоличным рекордсменом.

По количеству проведенных в главном европейском турнире матчей он сравнялся бывшим вратарем испанского "Реала" и португальского "Порту" Икером Касильясом.

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