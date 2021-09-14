Белорусский судья назначил четыре пенальти за тайм в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 14 сентября. Белорусский арбитр Алексей Кульбаков поставил четыре пенальти в первом тайме матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между испанской "Севильей" и австрийским "Зальцбургом". Встреча проходит в Севилье.

Три из четырех 11-метровых были назначены в ворота испанской команды. На 13-й минуте 19-летний нападающий австрийской команды Карим Адейеми не реализовал возможность поразить ворота соперника. Через восемь минут Кульбаков назначил второй пенальти в ворота "Севильи", который реализовал полузащитник Лука Сучич. На 37-й минуте Сучич не смог забить с точки, попав в штангу. На 42-й минуте встречи счет с пенальти сравнял полузащитник "Севильи" Иван Ракитич.

На 50-й минуте Кульбаков показал вторую желтую карточку игроку хозяев Юссефу Эн-Несери.