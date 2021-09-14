{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Белорусский судья назначил четыре пенальти за тайм в матче Лиги чемпионов

Алексей Кульбаков три 11-метровых поставил в ворота "Севильи", один - в сторону "Зальцбурга", два из них не были реализованы

ТАСС, 14 сентября. Белорусский арбитр Алексей Кульбаков поставил четыре пенальти в первом тайме матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между испанской "Севильей" и австрийским "Зальцбургом". Встреча проходит в Севилье.

Три из четырех 11-метровых были назначены в ворота испанской команды. На 13-й минуте 19-летний нападающий австрийской команды Карим Адейеми не реализовал возможность поразить ворота соперника. Через восемь минут Кульбаков назначил второй пенальти в ворота "Севильи", который реализовал полузащитник Лука Сучич. На 37-й минуте Сучич не смог забить с точки, попав в штангу. На 42-й минуте встречи счет с пенальти сравнял полузащитник "Севильи" Иван Ракитич.

На 50-й минуте Кульбаков показал вторую желтую карточку игроку хозяев Юссефу Эн-Несери.

Футбол в России
Дюков: вопрос переходного лимита в РПЛ должен обсуждаться с министерством спорта
По словам главы РФС, организация предлагает не отменять лимит, а изменить подход
Читать полностью