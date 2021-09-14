Дюков: РФС проведет работу над попаданием футбольной сборной на Олимпиаду

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ставил и будет ставить молодежной сборной России задачу квалифицироваться на Олимпийские игры, но это сложная задача, так как на олимпийский турнир попадают только четыре европейские команды. Об этом журналистам после заседания попечительского совета РФС рассказал президент организации Александр Дюков.

10 сентября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сборная по футболу не играла на Олимпийских играх с 1988 года. Чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры, нужно дойти до полуфинала молодежного чемпионата Европы.

"Последний отбор на Олимпиаду в Токио был в 2017-2018 годах, достаточно давно, - сказал Дюков. - Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры - это, наверное, не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своему статусу и значимости чемпионату Европы и чемпионату мира. Но, безусловно, нам хотелось бы, чтобы наша команда до 23 лет принимала участие в Олимпиаде".

"Мы такую задачу ставим и будем в этом направлении работать. Хотя вы прекрасно понимаете, что отбор на Олимпиаду - это, может быть, даже более сложная задача, чем отобраться на чемпионат Европы или чемпионат мира. Европейские сборные получают всего четыре путевки", - добавил Дюков.