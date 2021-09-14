{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Брагин оценил готовность 16-летнего Мичкова к игре в КХЛ

Главный тренер СКА отметил, что состояние форварда анализируют после каждой игры

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб петербургского СКА отслеживает состояние 16-летнего нападающего Матвея Мичкова после каждого матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в матче против московского "Спартака" он сыграл неплохо. Об этом журналистам рассказал главный тренер петербургского клуба Валерий Брагин.

Во вторник СКА в Москве обыграл "Спартак" со счетом 2:0. Мичков попал в заявку в качестве 13-го нападающего.

"С Мичковым надо очень аккуратно. После каждого матча отслеживаем его состояние, поэтому даем столько времени. Сегодня, когда он играл, он играл неплохо", - сказал Брагин.

"После двух поражений был важен результат, поэтому сегодня сыграли на результат. Думаю, ошибка [Михаила] Мамкина повлияла на ход игры", - отметил специалист.

Первый сухой матч в составе СКА провел голкипер Ларс Юханссон, который пополнил состав петербуржцев в межсезонье. "Юханссон уже давно освоился, он здорово работал на предсезонке. Думаю, он сейчас выходит на свой уровень. Сегодняшняя игра показала, что он в хорошем тонусе", - добавил Брагин.

Петербуржцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков в шести встречах. Следующий матч СКА проведет 16 сентября на выезде против "Сочи".

Теги
Брагин, Валерий НиколаевичКХЛ
Массовый спорт
Дюков заявил, что Школьная футбольная лига заработает в начале 2022 года
1 сентября РФС запустил проект "Футбол в школу"
Читать полностью