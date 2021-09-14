Состояние Пеле улучшилось, его перевели в обычную палату

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле переведен из отделения интенсивной терапии в палату стационара сан-паульской частной клиники, куда король футбола был госпитализирован в конце августа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба медучреждения.

"Пациент Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле - прим. ТАСС) выписан из отделения интенсивной терапии ввиду хорошего клинического состояния. С настоящего момента он продолжит восстановление в палате", - говорится в распространенном заявлении.

30 августа Пеле был госпитализирован в частную сан-паульскую клинику "Альберт Эйнштейн". Тогда 80-летний экс-форвард сообщил, что обращение в клинику вызвано необходимостью прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 6 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.