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Шахматные турниры

Карякин проиграл Раппорту на шахматном супертурнире в Ставангере

Ян Непомнящий уступил французу Алирезе Фирудже

ТАСС, 14 сентября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами проиграл венгру Рихарду Раппорту в седьмом туре шахматного супертурнира в норвежском Ставангере.

Норвежец Магнус Карлсен в классической партии обыграл черными своего соотечественника Арьяна Тари, а россиянин Ян Непомнящий черными проиграл французу Алирезе Фирудже.

Турнирную таблицу возглавляет Раппорт (15,5 очка), вторым идет Карлсен (12), третьим - Непомнящий (9,5), четвертым - Фируджа (9), пятым - Карякин (8,5), шестым - Тари (3).

Турнир проходит с 7 по 17 сентября в два круга с участием шести шахматистов. Впервые соревнования в Ставангере состоялись в 2013 году. В турнире побеждали Карякин (2013, 2014), болгарин Веселин Топалов (2015), Карлсен (2016, 2019, 2020), армянин Левон Аронян (2017) и Фабиано Каруана из США (2018).

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Шахматные турниры
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