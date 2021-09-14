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Лига чемпионов

Алексей Миранчук пяткой отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов против "Вильярреала"

На 83-й минуте россиянин подправил мяч, после чего точным ударом отметился Робин Госенс
Алексей Миранчук и Робин Госенс AP Photo/Alberto Saiz
Описание
Алексей Миранчук и Робин Госенс
© AP Photo/Alberto Saiz

ТАСС, 14 сентября. Российский полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук отметился голевой передачей в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Миранчук вышел на замену 79-й минуте вместо Маттео Пессины. Спустя четыре минуты россиянин подправил мяч пяткой, после чего точным ударом отметился Робин Госенс.

' Матч ТВ/YouTube'

Встреча завершилась вничью со счетом 2:2, другой мяч в составе итальянского клуба забил Ремо Фройлер (6), у испанцев отличились Мануэл Тригерос (39) и Арно Груневелд (73). На 84-й минуте был удален полузащитник "Вильярреала" Франсис Коклен.

Команды представляют группу F, ранее в другом матче квартета швейцарский "Янг Бойз" одержал дома волевую победу над английским "Манчестер Юнайтед" (2:1).

В следующем туре "Аталанта" 29 сентября примет "Янг Бойз", "Вильярреал" сыграет на выезде с "Манчестер Юнайтед".

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