Алексей Миранчук пяткой отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов против "Вильярреала"

Миранчук вышел на замену 79-й минуте вместо Маттео Пессины. Спустя четыре минуты россиянин подправил мяч пяткой, после чего точным ударом отметился Робин Госенс.

Встреча завершилась вничью со счетом 2:2, другой мяч в составе итальянского клуба забил Ремо Фройлер (6), у испанцев отличились Мануэл Тригерос (39) и Арно Груневелд (73). На 84-й минуте был удален полузащитник "Вильярреала" Франсис Коклен.

Команды представляют группу F, ранее в другом матче квартета швейцарский "Янг Бойз" одержал дома волевую победу над английским "Манчестер Юнайтед" (2:1).

В следующем туре "Аталанта" 29 сентября примет "Янг Бойз", "Вильярреал" сыграет на выезде с "Манчестер Юнайтед".