Лимит подвис, формат РПЛ обсуждается. Дюков подвел итоги попечительского совета РФС

Участие в нем приняли, в частности, помощник президента РФ Игорь Левитин, президент РФС Александр Дюков, глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров ПАО "ТМК" Дмитрий Пумпянский, исполнительный вице-президент Газпромбанка Андрей Серов, заместитель гендиректора ПАО "Нижнекамскнефтехим" Тимур Шигабутдинов, первый вице-президент "Норильского никеля" Сергей Барбашев.

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун выступил с предложениями с целью привлечения средств в детский футбол. "Было рассмотрено несколько вопросов, один из них - стимулирование частных инвестиций в футбол. Заседание посетил Леонид Федун, он сделал ряд интересных предложений, которые будут проработаны. Если часть из этих предложений удастся реализовать, то вполне возможно, что удастся привлечь дополнительные инвестиции в футбол. В том числе найти какие-то дополнительные деньги на оплату работы наших детских тренеров", - сказал журналистам после заседания Дюков.

Как сообщает пресс-служба РФС, на заседании директор по развитию организации Максим Митрофанов рассказал о ходе реализации комплекса мер по привлечению частных инвестиций в футбол и актуальных вопросах финансирования региональных клубов.

1 сентября РФС запустил проект "Футбол в школу". "Мы в целом обсуждали развитие российского футбола, в том числе очень важный вопрос развития детско-юношеского футбола, - сказал Дюков. - Вы знаете, что мы строим пирамиду развития детско-юношеского футбола, в основании которой массово организованный детско-юношеский футбол, и в том числе мы рассказали о ходе реализации проекта "Футбол в школу". Это не просто футбол в школе, а третий урок физкультуры, который получил официальный статус урока физкультуры".

В ходе заседания Митрофанов доложил о реализации "Стратегии-2030" и предложениях по повышению эффективности эксплуатации объектов наследия чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова рассказала о плане совместных активаций РФС и компаний-партнеров для популяризации футбола и реализации социальных проектов на 2021-2022 годы.

Основные вопросы вне заседания

В июле РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. На общем собрании 31 августа клубы РПЛ не смогли принять решение по формату чемпионата, взяв месяц на раздумья. "Идет процесс обсуждения формата, хорошо, что есть разные мнения по этому поводу, в процессе этого обсуждения нам удастся прийти к тому формату, который будет действительно правильным и оптимальным, - сказал Дюков. - Есть ряд технических вопросов и по календарю, которые задают клубы, на некоторые нужно дать ответ. Очень важный вопрос - дополнительная стоимость, которая создается в случае перехода на новый формат".