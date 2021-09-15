Британские газеты назвали решающим вклад Лукаку в победу "Челси" над "Зенитом"

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Британские газеты отметили решающий вклад недавно приобретенного нападающего английского футбольного клуба "Челси" Ромелу Лукаку в победу над петербургским "Зенитом" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, Лукаку стал автором единственного гола на 69-й минуте.

По мнению газеты Guardian, 28-летний форвард был объектом "хорошо организованной и сильной" защиты со стороны игроков "Зенита", которые не давали ему возможности поразить ворота Станислава Крицюка на протяжении почти всей встречи. "Но для Лукаку хватило одной секунды или одного движения, чтобы вырваться на свободу и отмерить самое суровое наказание", - пишет издание, называя игрока сборной Бельгии причиной, по которой клуб российского бизнесмена Романа Абрамовича смог стартовать с победы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В очень похожих эпитетах описывает выступление нападающего Times. "Ромелу Лукаку было необходимо всего одно касание, чтобы забить. Именно за это "Челси" заплатил 97,5 млн фунтов стерлингов, за эту беспощадность", - говорится в статье. Лукаку перешел в "Челси" из миланского "Интера" в августе этого года. Сумма трансфера стала рекордной для лондонской команды, Лукаку уже успел забить четыре мяча в нынешнем сезоне.

Таблоид Sun признает, что эта победа "не может скрыть того, насколько сильно разочаровал в этот вечер "Челси", который надеялся добиться куда большего в стартовом матче на домашнем стадионе против российской команды. "Победный удар головой был лишь вторым попаданием в створ ворот со стороны команды, которую все хотят остановить в Европе в этом розыгрыше", - говорится в статье об английском клубе, который является действующем победителем турнира.

О нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

"Зенит" попал в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, став чемпионом России прошлого сезона. Для петербуржцев этот розыгрыш главного европейского турнира станет третьим кряду и 10-м в общей сложности. В двух прошлых розыгрышах команда Сергея Семака заняла четвертое место в группе, лучшим результатом команды является выход в 1/8 финала (2011/12, 2013/14, 2015/16).

"Челси" является действующим победителем турнира, в финале команда Томаса Тухеля обыграла английский "Манчестер Сити" (1:0). Всего на счету клуба две победы в Лиге чемпионов (2011/12, 2020/21), в сезоне-2007/08 лондонцы проиграли в финале "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти (1:1, 5:6), встреча проходила в Москве на стадионе "Лужники".

Команды представляют группу Н, в другом матче квартета итальянский "Ювентус" разгромил на выезде шведский "Мальмё" (3:0). Во втором туре "Зенит" сыграет дома 29 сентября с "Мальмё", "Челси" в тот же день встретится в гостях с "Ювентусом".