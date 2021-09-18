Троюродный брат Нурмагомедова боец Завуров объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Троюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров завершил спортивную карьеру. Об этом он заявил журналистам после боя на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве.

Завуров проиграл Нариману Аббасову в первом раунде техническим нокаутом.

"Да, я завершаю карьеру так. Но ничего, сегодня Нариман был сильнее", - сказал Завуров.

Завурову 37 лет, на его счету 40 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.