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ММА

Троюродный брат Нурмагомедова боец Завуров объявил о завершении карьеры

Завурову 37 лет, на его счету 40 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах
Шамиль Завуров Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Шамиль Завуров
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Троюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров завершил спортивную карьеру. Об этом он заявил журналистам после боя на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве.

Завуров проиграл Нариману Аббасову в первом раунде техническим нокаутом.

"Да, я завершаю карьеру так. Но ничего, сегодня Нариман был сильнее", - сказал Завуров.

Завурову 37 лет, на его счету 40 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

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