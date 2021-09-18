СМИ: клуб НХЛ "Торонто" подписал пробный контракт с олимпийским чемпионом Гусевым

Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на время тренировочного лагеря, после чего с россиянином может быть заключен полноценный контракт.

В прошедшем регулярном чемпионате Гусев провел 31 матч за "Нью-Джерси" и "Флориду", в которых набрал 10 очков (четыре гола + шесть передач). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский "Амур", ханты-мансийскую "Югру" и петербургский СКА. В составе СКА Гусев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Он также является чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

В прошлом сезоне "Торонто" стал победителем Северного дивизиона, но в серии первого раунда плей-офф уступил "Монреалю" (3-4). В составе команды числятся российские нападающие Илья Михеев, Павел Гоголев, Кирилл Семенов и Михаил Абрамов.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября.