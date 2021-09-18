Россиянка Красовская стала четвертой в боулдеринге на чемпионате мира по скалолазанию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянка Елена Красовская показала четвертый результат на чемпионате мира по скалолазанию в дисциплине "боулдеринг". Турнир проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.
Чемпионкой стала Наталья Гроссман из США, серебряную медаль завоевала итальянка Камилла Морони, бронзовую - сербка Сташа Гейо.
Ранее в дисциплине "скорость" россиянка Юлия Каплина завоевала серебряную медаль.
Чемпионат мира завершится 21 сентября. Россия впервые принимает мировое первенство. В 2020 году Москва приняла чемпионат Европы, победу в общем медальном зачете одержала сборная России.