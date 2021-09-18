Россиянка Красовская стала четвертой в боулдеринге на чемпионате мира по скалолазанию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянка Елена Красовская показала четвертый результат на чемпионате мира по скалолазанию в дисциплине "боулдеринг". Турнир проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.