Клуб НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" подписал контракт с 44-летним Харой

Соглашение с 44-летним хоккеистом подписано на один год. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Хара начинал свою карьеру в НХЛ в "Нью-Йорк Айлендерс". В 1996 году клуб из Нью-Йорка выбрал словацкого хоккеиста в третьем раунде драфта под 56-м номером. Хара покинул "Айлендерс" в 2001 году и затем выступал в "Оттаве", "Бостоне", шведском "Ферьестаде" и чешском клубе "Лев". Защитник на протяжении 14 лет представлял "Бостон" и был капитаном команды до перехода в "Вашингтон" перед прошлым сезоном.

Всего в НХЛ Хара провел 23 сезона, в которых суммарно набрал 666 очков (207 шайб + 459 передач) в 1608 матчах. В 2011 году в составе "Бостона" стал обладателем Кубка Стэнли. Является шестикратным участником Матча всех звезд НХЛ. В 2009 году стал обладателем приза "Джеймс Норрис Трофи", вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ. В составе сборной Словакии дважды становился серебряным призером чемпионата мира.