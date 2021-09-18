Российская "Парма" проиграла в финале квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 18 сентября. Российский баскетбольный клуб "Парма" уступил украинскому "Прометею" в финальном матче квалификации Лиги чемпионов и не сумел пробиться в групповой этап турнира. Встреча проходила в Софии и завершилась со счетом 67:65 в пользу "Прометея".

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал защитник Евгений Воронов, набравший 15 очков. У команды из Днепропетровской области больше всех очков набрали защитники Д'Анджело Харрисон и Далента Стефенс (по 20).

На групповом этапе турнира Россию представит "Нижний Новгород".

Баскетбольная Лига чемпионов проводится с сезона-2016/17. Победителем прошедших двух сезонов стал испанский "Сан-Пабло Бургос".