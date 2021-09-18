"Краснодар" победил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила на "Ахмат-Арене" в Грозном.

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Голами отметились Реми Кабелла (41-я минута) и Владимир Ильин (44), который перешел в "Краснодар" из "Ахмата" в июле. На 66-й минуте матча главный арбитр Иван Сиденков удалил с поля за две желтые карточки игрока "Ахмата" Зорана Нижича, а затем показал красную карточку главному тренеру "Краснодара" Виктору Гончаренко.

В заявке гостей из-за травм отсутствовали защитник Александр Мартынович, полузащитники Вандерсон и Алексей Ионов, по причине дисквалификации матч пропустил полузащитник Гжегож Крыховяк. У команды из Грозного из-за травмы не сыграл полузащитник Бернард Бериша.

В прошлом сезоне клуб из Грозного обыграл "Краснодар" на своем поле со счетом 2:0 и разгромил на выезде - 5:0.

"Краснодар" вышел на пятую строчку в турнирной таблице с 13 очками в активе, "Ахмат занимает 11-е место, набрав 9 очков. В следующем туре "Краснодар" примет "Сочи" 26 сентября, "Ахмат" в этот же день на выезде сыграет с "Ростовом".