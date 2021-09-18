"Краснодар" победил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила на "Ахмат-Арене" в Грозном.
Голами отметились Реми Кабелла (41-я минута) и Владимир Ильин (44), который перешел в "Краснодар" из "Ахмата" в июле. На 66-й минуте матча главный арбитр Иван Сиденков удалил с поля за две желтые карточки игрока "Ахмата" Зорана Нижича, а затем показал красную карточку главному тренеру "Краснодара" Виктору Гончаренко.
В заявке гостей из-за травм отсутствовали защитник Александр Мартынович, полузащитники Вандерсон и Алексей Ионов, по причине дисквалификации матч пропустил полузащитник Гжегож Крыховяк. У команды из Грозного из-за травмы не сыграл полузащитник Бернард Бериша.
В прошлом сезоне клуб из Грозного обыграл "Краснодар" на своем поле со счетом 2:0 и разгромил на выезде - 5:0.
"Краснодар" вышел на пятую строчку в турнирной таблице с 13 очками в активе, "Ахмат занимает 11-е место, набрав 9 очков. В следующем туре "Краснодар" примет "Сочи" 26 сентября, "Ахмат" в этот же день на выезде сыграет с "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|2
|Сочи
|7
|5
|0
|2
|12-5
|15
|3
|Локомотив
|7
|4
|3
|0
|12-6
|15
|4
|Рубин
|7
|4
|2
|1
|12-5
|14
|5
|Краснодар
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|7
|Нижний Новгород
|7
|3
|2
|2
|9-8
|11
|8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|8-7
|10
|9
|ЦСКА
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|10
|Крылья Советов
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|11
|Ахмат
|8
|3
|0
|5
|9-14
|9
|12
|Уфа
|8
|2
|2
|4
|11-14
|8
|13
|Ростов
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|8-15
|6
|15
|Арсенал
|7
|1
|2
|4
|9-15
|5
|16
|Урал
|7
|0
|2
|5
|2-13
|2