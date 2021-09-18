{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

"Интер" разгромил "Болонью" со счетом 6:1 в матче чемпионата Италии по футболу

Миланский клуб возглавил турнирную таблицу
Футболисты "Интера" EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Футболисты "Интера"
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 18 сентября. "Интер" на своем поле крупно обыграл "Болонью" в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 6:1.

На эту тему
"Фиорентина" обыграла "Дженоа". Кокорин впервые в сезоне вышел на поле в чемпионате Италии
"Фиорентина" обыграла "Дженоа". Кокорин впервые в сезоне вышел на поле в чемпионате Италии

В составе победителей забитыми мячами отметились Лаутаро Мартинес (6-я минута), Милан Шкриньяр (30), Николо Барелла (34), Матиас Весино (54) и Эдин Джеко (63, 68), у проигравших отличился Артур Теате (86). "Интер" забивает как минимум один гол в 23 матчах чемпионата Италии подряд, в большем количестве матчей национального первенства клуб кряду забивал только в 1950 году (24). Мартинес отличился в четвертом матче подряд.

"Интер" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей (3 победы, 1 ничья) и вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Болонья" впервые в сезоне потерпела поражение и располагается на седьмой строчке, имея в активе 7 очков. В следующем туре подопечные Симоне Индзаги сыграют 21 сентября на выезде с "Фиорентиной", "Болонья" в этот же день примет "Дженоа".

Теги
Футбол в Италии
Футбол в Италии
"Аталанта" обыграла "Салернитану" в чемпионате Италии. Миранчук вышел в стартовом составе
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Бергамо. Российский футболист был заменен в перерыве
"Аталанта" обыграла "Салернитану" в чемпионате Италии. Миранчук вышел в стартовом составе
Читать полностью