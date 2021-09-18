"Интер" разгромил "Болонью" со счетом 6:1 в матче чемпионата Италии по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Лаутаро Мартинес (6-я минута), Милан Шкриньяр (30), Николо Барелла (34), Матиас Весино (54) и Эдин Джеко (63, 68), у проигравших отличился Артур Теате (86). "Интер" забивает как минимум один гол в 23 матчах чемпионата Италии подряд, в большем количестве матчей национального первенства клуб кряду забивал только в 1950 году (24). Мартинес отличился в четвертом матче подряд.

"Интер" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей (3 победы, 1 ничья) и вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Болонья" впервые в сезоне потерпела поражение и располагается на седьмой строчке, имея в активе 7 очков. В следующем туре подопечные Симоне Индзаги сыграют 21 сентября на выезде с "Фиорентиной", "Болонья" в этот же день примет "Дженоа".